Protesty w Kanadzie. Policja jest bezradna. Odetną protestujących od paliwa? [VIDEO]

Trwający protest w Ottawie osiągnął w ten weekend impas. Policja twierdzi, że nie ma środków, aby ich usunąć, a rozwiązanie polityczne pozostaje nieuchwytne. Tymczasem w sieci pojawiło się ciekawe nagranie sugerujące, że służby będą „odcinać dostawy paliwa do konwoju”.

Nie widać końca protestu kierowców tirów w Kanadzie. Konwój Wolności ’22, który pierwotnie walczył o zniesienie nakazu szczepień dla kierowców transgranicznych trucków, przerodził się w ruch społeczny przeciwstawiający się ingerencji państwa w życie prywatne.

Przypomnijmy, że „Konwój Wolności” wyruszył w drugiej połowie stycznia. Z początkowo małego i lokalnego protestu przerodził się w wielką ogólnokrajową manifestację.

Czytaj więcej:

Policja jest bezradna

Ottawska policja, już wzmocniona przez funkcjonariuszy z innych sił, twierdzi, że nie ma środków, aby zająć się sytuacją lub usunąć protestujących.

– Nie mamy wystarczających zasobów, aby odpowiednio i skutecznie zająć się tą sytuacją, jednocześnie odpowiednio i skutecznie zapewniając utrzymanie porządku w tym mieście – powiedział szef policji w Ottawie, Peter Sloly, na nadzwyczajnym posiedzeniu rady służb policyjnych.

W sobotę szef policji zasugerował w sobotę możliwość interwencji wojskowej w usuwaniu ciężarówek Konwoju Wolności blokujących centrum miasta. – Przyglądamy się każdej opcji, w tym – pomocy wojska – powiedział Sloly.

Kanadyjskie siły zbrojne zapowiedziały jednak, że nie wezmą udziału w takiej akcji. Premier Justin Trudeau również potwierdził, że „angażowanie wojska nie jest w tej chwili brane pod uwagę”.

Zobacz także: Największy zryw obywatelski w historii. Kolejny dzień protestów i końca nie widać [VIDEO]

Odetną protestujących od paliwa?

Tymczasem okazuje się, że policja może mieć w zanadrzu inne, niezwykle podłe i okrutne, rozwiązanie, które może okazać się „punktem zwrotnym” w czasie tego protestu.

Jak już informowaliśmy podczas weekendu do zablokowanej już ósmy dzień truckami stolicy przyjechały ze wsparciem dla protestujących setki tysięcy Kanadyjczyków. Paliwo do ciężarówek, które ze względu na ekstremalnie niskie temperatury mają non stop włączone silniki, dowożone jest specjalnymi wózkami z kanistrami.

Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie, z którego wynika, iż policja planuje „odcięcie dostaw paliwa do konwoju”. Widzimy na nim mężczyznę, który najpierw rozmawia z policjantami, a następnie dołącza do grona protestujących i relacjonuje im swą rozmowę z funkcjonariuszami.

Mężczyzna twierdzi, że od „dziś o północy nie pozwolą nikomu przynieść paliwa”. Nie będą dozwolone żadne kanistry etc.. Każdy kto wniesie paliwo dla konwoju ma zostać oskarżony o „pomoc w nielegalnej działalności”.

„Dziś od północy policja będzie odcinać dostawy paliwa dla zwolenników konwoju/okupacji. Każdy kto przyniesie gaz, olej napędowy i/lub propan zostanie oskarżony o „pomoc w nielegalnym działaniu”, czytamy na Twitterze użytkownika „Caryma Sa’d – Lawyer + Political Commentator”. Do sprawy odniósł się dr Jordan Peterson, który krótko zapytał „czy jedzenie będzie następne?”.

Is food next? "assisting an illegal activity" https://t.co/T0sEUhcXfz — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) February 6, 2022

Efekt odwrotny od zamierzonego

Przypomnijmy, że władze już wcześniej próbowały podle uprzykrzyć życie protestującym, na przykład poprzez zablokowanie 9 z 10 mln dolarów zebranych przez prywatnych darczyńców na internetowej platformie GoFundMe.

Stało się tak w wyniku nacisków ze strony burmistrza Ottawy, Jima Watsona oraz miejskiej policji. Ponad sto tysięcy darczyńców otrzymało w sobotę e-maile z informacją o zwrocie wpłaconych kwot.

Burmistrz Ottawy wyraził nadzieję, „że odcięcie od funduszy ograniczy zdolność do pozostania tirowców w Ottawie”. Zachęcił inne platformy crowdfundingowe do wstrzymania zbiórki środków.

Decyzja o zwróceniu darczyńcom funduszy, które miały być przeznaczone na paliwo, zakwaterowanie i żywność dla protestujących, spowodowała odwrotny od oczekiwanego skutek: Kanadyjczycy biorący udział w sobotnim wiecu wręczali banknoty 50 i 100 dolarowe bezpośrednio kierowcom. Tysiące mieszkańców Ottawy oferowało nocleg i ciepłe obiady protestującym.

Czytaj więcej: OBRZYDLIWE! Politycy chcą ukraść pieniądze ze zbiórki na Konwój Wolności. „Musimy odciąć finansowanie dla tych ludzi”

Źródło: PAP/Twitter/CBC/NCzas