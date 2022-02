Spotify usuwa ponad sto odcinków niepoprawnego politycznie podcastu. Dr Peterson OSTRO: „Palenie bibliotek”

Przypomnijmy, że o kontrowersjach wokół programu Joe Rogana zaczęto mówić pod koniec stycznia, po głośnym oburzeniu ze strony lewactwa.

Największe kontrowersje wywołały dwa odcinki programu, w których gośćmi byli kardiolog dr Peter McCullough oraz dr Robert Malone, specjalista chorób zakaźnych.

Przeciwko wyemitowaniu przez serwis odcinka podcastu Joe Rogana protestowali w ubiegłym miesiącu muzyk Neil Young oraz kanadyjska piosenkarka Joni Mitchell.

Początkowo Spotify nic sobie z tych głosów nie robił, później poinformował, że pracuje nad dodaniem ostrzeżeń do każdego podcastu omawiającego Covid-19. Teraz okazuje się, że masowo usuwa odcinki podcastu Joe Rogana. Do tej pory z platformy streamingowej zniknęło już ponad 100 odcinków.

Strona internetowa stworzona przez fanów odkryła, że około 70 odcinków programu nie było już dostępnych na Spotify. Te zostały usunięte 4 lutego. Do tego dochodzi 40 odcinków usuniętych jakiś czas temu. Strona, JREMissing, wykorzystuje API Spotify do porównania dostępnych odcinków z bazą danych wszystkich nagranych odcinków.

Wszystkie, z wyjątkiem jednego z odcinków, zostały nagrane przed wybuchem mniemanej pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że mało prawdopodobne jest, aby ich usunięcie było związane z rzekomą dezinformacją dotyczącą Covid-19.

W sobotę Bloomberg poinformował, powołując się na anonimowe źródło, że Spotify zdjęło dziesiątki odcinków podcastu po tym, jak Rogan podjął decyzję po rozmowie z firmą.

O co chodzi i dlaczego tak wiele programów zostało usuniętych? Jak donosi portal cnet.com „w mediach społecznościowych krążą nagrania, na których komik używa obelg na tle rasowym w poprzednich programach”.

Jak jednak donosi portal news.yahoo.com „Engadget skontaktował się z serwisem Spotify, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, dlaczego wspomniane odcinki zostały wycofane. Nie ma żadnego bezpośredniego potwierdzenia, że zostały one usunięte z powodu rasistowskiego języka”.

„Na początku tego tygodnia, nagrodzona Grammy piosenkarka India.Arie (…) podzieliła się kompilacją wideo, która pokazuje Rogana wypowiadającego rasistowskie obelgi w wielu poprzednich odcinkach jego show”, podaje strona cnet.com.

Joe Rogan, który w 2020 roku zawarł umowę – podobno wartą ponad 100 milionów dolarów – aby dystrybuować swój program wyłącznie na Sportify, przeprosił w sobotę na Instagramie. To już jego kolejne przeprosiny w krótkim odstępie czasu.

„Z pewnością nie próbowałem być rasistą” – powiedział Rogan, „a już na pewno nie chciałbym nigdy obrazić kogoś dla rozrywki czymś tak głupim jak rasizm”. Gospodarz podcastu zgodził się, że nie powinien używać takich obelg, niezależnie od kontekstu.

W swoim filmie Rogan mówi, że usunął jeden konkretny odcinek podcastu z powodu tego, co nazwał idiotyczną i rasistowską uwagą, którą niezręcznie wygłosił.

Do sprawy odniósł się na Twitterze dr Jordan Peterson, który porównał usuwanie odcinków podcastu „Joe Rogan Experience″ nie tyle do „palenia książek”, co nawet do „palenia biblioteki”.

„Palenie książek. A ściślej: palenie bibliotek. Orwell: «ten, kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość»″, napisał dr Peterson, apelując przy tym do Spotify, by „natychmiast przestali”.

Book burning. Or, more precisely: library burning. Orwell: "he who controls the past controls the future" stop this now ⁦@Spotify⁩ now now now https://t.co/CLseZqgGHq

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) February 6, 2022