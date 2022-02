GORĄCO w Kanadzie! Policja ROZPRAWIA SIĘ z protestem w Ottawie. Truckerzy i rolnicy zablokowali dwa przejścia graniczne z USA [VIDEO]

Mimo bardzo niskiej temperatury, atmosfera w Kanadzie jest niezwykle gorąca. W stolicy kraju, Ottawie, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego policja „rozprawia się z protestami” przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szprycom. Tymczasem protestujący zablokowali dwa przejścia graniczne, a premier Kanady Justin Trudeau ujada na „Konwój Wolności”.

Przypomnijmy, że w niedzielę burmistrz Ottawy Jim Watson ogłosił stan wyjątkowy. Konwój Wolności w Ottawie trwa już 11 dni. Do „rozprawiania się z protestami” przystąpiła policja, która w poniedziałek zarekwirowała tysiące litrów benzyny oraz usunęła z ulic kanadyjskiej stolicy cysternę. Wcześniej odcięto protestujących od blisko 10 milionów dolarów wsparcia.

Czytaj więcej:

W poniedziałek szef policji w Ottawie, Peter Sloly, powiedział reporterom, że jego funkcjonariusze pracują non stop, aby zakończyć zakłócenia. – Nasze wysiłki, w połączeniu z wysiłkami miasta, wyeliminowały GoFundMe… 10 milionów dolarów nie jest już dostępne dla demonstrantów – powiedział Sloly, który dodał, że „istnieją inne sposoby finansowania”.

– Będziemy nieustępliwi w poszukiwaniu funduszy, które umożliwiły kontynuację tej demonstracji do tego momentu – dodał. W odpowiedzi na działania służb protestujący zaczęli podobnież…celowo chodzić z pustymi kanistrami.

Ludzie celowo chodzą z pustymi zbiornikami, żeby wkurzyć policję pic.twitter.com/07gkTqwc7E — Jarek Stevie B. 🇵🇱 (@stevie_jarek) February 7, 2022

To zresztą nie jedyny przykład tego, jak protestujący ośmieszają władzę. W poniedziałek sąd wydał 10-dniowy zakaz używania sygnałów dźwiękowych przez manifestujących w Ottawie. To pokłosie pozwu zbiorowego złożonego w imieniu mieszkańców Ottawy.

W odpowiedzi na to, protestujący…zaczęli głośno trąbić. „Po tym jak sędzia orzekł, że trąbienie jest teraz nielegalne w Ottawie, kierowcy ciężarówek odpowiedzieli trąbieniem”, donosi na Twitterze The Post Millenial.

After a judge ruled that honking is now illegal in Ottawa, the truckers responded by honking. Read more: https://t.co/868H21GZUN pic.twitter.com/D7l9fpbhku — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 7, 2022

Trudeau wyszedł z ukrycia i ujada

Do protestu w Ottawie odniósł się premier Kanady Justin Trudeau, który w poniedziałek po raz pierwszy od tygodnia pojawił się publicznie. Przypomnijmy, że już na samym początku blokady stolicy został ewakuowany, a później przebywał w izolacji z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

– Jednostki próbują zablokować naszą ekonomię, naszą demokrację i codzienne życie naszych współobywateli. To się musi skończyć – twierdził Trudeau.

Czytaj więcej: Trudeau wyszedł z ukrycia i ujada na Konwój Wolności. Sięgnął po argument „ostateczny” [VIDEO]

Dwa przejścia graniczne zablokowane

Protesty nie odbywają się jednak tylko w Ottawie. W weekend miały miejsce manifestacje przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szczepieniom m.in. w Toronto i Quebec City.

Według doniesień medialnych protestujący ponownie zablokowali przejście graniczne Kanadą a USA w okolicach Coutts, w Albercie. „Rolnicy zablokowali granicę w Coutts”, donosi na Twitterze „K2”.

BREAKING: The farmers have blocked the border in Coutts. Stay updated at https://t.co/NxAr5V5Iko pic.twitter.com/XzunwKrgSq — K2 (@kiansimone44) February 8, 2022

Portal „Rebel News” informuje o kolejnej blokadzie przejścia granicznego – tym razem najbardziej ruchliwego – między Kanadą a USA, Windsor-Detroit, przez kierowców ciężarówek protestujących przeciwko restrykcjom.

Jak czytamy most Ambassador Bridge, który łączy Windsor (Ontario) z Detroit (Michigan) „został całkowicie zablokowany przez konwój ciężarówek″, których kierowcy protestowali między innymi przeciwko obowiązkowym szprycom przeciw Covid-19.

Blokada głównej arterii komunikacyjnej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem. Według Departamentu Transportu Michigan blokada spowodowała zamknięcie mostu.

Z kolei policja w Windsor poinformowała w mediach społecznościowych, że wyjazd z Huron Church Road został „tymczasowo przerwany” przez demonstrację.

The Ambassador Bridge connecting Detroit and Windsor is completely blocked off by truckers. The fire rises! pic.twitter.com/A7tLZtPzeW — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 8, 2022

Zobacz więcej:

Przypomnijmy, że „Konwój Wolności” wyruszył w drugiej połowie stycznia. Pierwotnie walczył o zniesienie nakazu szczepień dla kierowców transgranicznych trucków, przerodził się w ruch społeczny przeciwstawiający się ingerencji państwa w życie prywatne.

O kolejnych wydarzeniach w Kanadzie będziemy informować na bieżąco.

Źródła: rebelnews.com/news.yahoo.com/Twitter/PAP/nczas.com