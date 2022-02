Ottawa. Tak protestujący robią policję w bambuko. Służby gromadzą siły [VIDEO]

Przypomnijmy, że w niedzielę burmistrz Ottawy Jim Watson ogłosił stan wyjątkowy, dający specjalne uprawnienia służbom porządkowym. Do „rozprawiania się z protestami” przystąpiła policja, która w poniedziałek zarekwirowała tysiące litrów benzyny oraz usunęła z ulic kanadyjskiej stolicy cysternę.

Wcześniej odcięto protestujących od blisko 10 milionów dolarów wsparcia.

Czytaj więcej:

Poniedziałkowa akcja z kanistrami, w której wzięły udział również kobiety z małymi dziećmi, miała w zamyśle organizatorów pokazać władzom, że mimo skonfiskowania kilku tysięcy litrów paliwa zgromadzonego dla strajkujących protest będzie kontynuowany. Aby utrudnić policji kontrolę, w części kanistrów znajdowało się paliwo, a w innych woda.

– Niektórzy protestujący celowo napełniali kanistry wodą, a potem demonstracyjnie pili z nich, aby udowodnić, że nie ma tam benzyny, jednocześnie przewozili paliwo w pojemnikach przeznaczonych na wodę – mówił w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu radzie miasta szef policji Peter Sloly.

„Policja w Ottawie powiedziała, że zostaną aresztowani jeśli dadzą #FreedomConvoy jakiekolwiek paliwo.

Więc ci Kanadyjczycy maszerowali razem, aby przynieść im „Kool-Aid” (amerykańska marka mieszanki napojów smakowych [za: Wikipedia] – przyp. red.), który tak się składa, że jest przechowywany w kanistrach”, donosi na Twitterze profil „Young Americans for Liberty”.

Ottawa police told citizens they will be arrested if they give the #FreedomConvoy any fuel.

So, these based Canadians marched together to bring them "Kool-Aid" that just so happens to be stored in gas containers 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hXVV40QfbG

— Young Americans for Liberty (@YALiberty) February 7, 2022