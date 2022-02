GORĄCO w Kanadzie! Główne przejścia graniczne z USA zablokowane. Policja OKRADA protestujących w Ottawie [VIDEO]

Przypomnijmy, że protest, nazwany „Konwojem Wolności 2022”, początkowo był wyrazem sprzeciwu wobec obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19 dla transgranicznych kierowców ciężarówek, ale z czasem przerodził się w ruch przeciwko zakazom pandemicznym i – jak twierdzą organizatorzy – „dyktatorskim zapędom” rządzących w Kanadzie.

Protestujący w naczepach ciężarówek, sprzęcie rolniczym i innych pojazdach zablokowali w czwartek wszystkie pasy autostrady na głównym przejściu granicznym między Kanadą a USA w Emerson, w prowincji Manitoba.

Simon Resch, którego rodzina jest właścicielem i operatorem sklepu wolnocłowego w Emerson, powiedział, że oba północne i południowe pasy na autostradzie 75 zostały zamknięte przez protestujących. – Nie ma tam żadnego ruchu – powiedział.

Rzecznik RCMP (Kanadyjska Królewska Policja Konna – przyp. red.) Manitoba potwierdził CNN, że przejście graniczne Emerson-Pembina zostało zablokowane „przez naczepy, a także sprzęt rolniczy”. – Mamy funkcjonariuszy na miejscu teraz i są w procesie otwierania dialogu z organizatorem – powiedział.

Protest jest częścią szeregu demonstracji w miastach i na przejściach granicznych w całej Kanadzie. Obecnie dostęp do co najmniej trzech przejść granicznych między Kanadą a USA został odcięty przez protesty kierowców ciężarówek:

Farmers are blocking the Canada/U.S. border in Sarnia, Ontario, Canada. pic.twitter.com/IkRY7oX3N7

The Ambassador Bridge blockade between the US and Canada continues today. pic.twitter.com/y9AF24LWDn

Już 14. dzień trwa także protest w Ottawie, gdzie w poniedziałek policja przystąpiła „rozprawiania się z protestami” i zarekwirowała tysiące litrów benzyny oraz usunęła z ulic kanadyjskiej stolicy cysternę.

W odpowiedzi na to protestujący przeprowadzili akcję z kanistrami. Żeby utrudnić policji kontrolę, w części kanistrów znajdowało się paliwo, a w innych woda.

W sieci pojawiła się cała masa nagrań, na których widać, jak całe rzesze ludzi przemierzają ulice Ottawy z kanistrami. „Policja w Ottawie powiedziała, że zostaną aresztowani jeśli dadzą #FreedomConvoy jakiekolwiek paliwo.

Więc ci Kanadyjczycy maszerowali razem, aby przynieść im „Kool-Aid” (amerykańska marka mieszanki napojów smakowych [za: Wikipedia] – przyp. red.), który tak się składa, że jest przechowywany w kanistrach”, donosi na Twitterze profil „Young Americans for Liberty”.

Ottawa police told citizens they will be arrested if they give the #FreedomConvoy any fuel.

So, these based Canadians marched together to bring them "Kool-Aid" that just so happens to be stored in gas containers 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hXVV40QfbG

— Young Americans for Liberty (@YALiberty) February 7, 2022