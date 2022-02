Presja ma sens. Premier kanadyjskiej prowincji zapowiada koniec segregacji sanitarnej [VIDEO]

Premier Moe wskazał na podziały, jakie wytworzyły się, nawet w kanadyjskich rodzinach, z powodu prowadzenia polityki certyfikatów szczepień. Polityk zapowiedział, że rząd regionalny wsłucha się w głos społeczeństwa i zniesie zasady segregacji sanitarnej.

Premier zapowiedział, że „nadszedł czas, aby uzdrowić podziały w naszych społecznościach w sprawie szczepień”.

– Dzisiaj […] korzyści z polityki certyfikatów szczepionkowych nie przewyższają już kosztów – stwierdził szef rządu regionalnego.

Luzowanie obostrzeń zacznie się już od poniedziałku. Moe ogłosił, że od północy 13 lutego przestanie obowiązywać segregacja sanitarna w miejscach publicznych, w imię której osoby zaszczepione lub przetestowane na covid miały więcej praw.

– Pozostałe nakazy dot. zdrowia publicznego wymagające zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach publicznych pozostaną w mocy do końca lutego – zapowiedział premier Saskatchewan.

It's time to heal the divisions over vaccination in our families, in our communities and in our province.

Today, we announced the end of the proof of vaccination/negative test policy effective February 14, 2022 at 12:01 a.m. pic.twitter.com/dvLuY9viHr

— Scott Moe (@PremierScottMoe) February 8, 2022