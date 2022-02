Szef policji w Ottawie rezygnuje! Przegrał z Konwojem Wolności

Sloly publicznie ogłosi swoją rezygnację po wtorkowym posiedzeniu Rady Służb Policyjnych w Ottawie. Szefem policji w stolicy Kanady miał być do 2024 roku.

Jak podaje CBC News, Sloly złoży dymisję po licznych zarzutach o „dziwne” zachowywanie się za zamkniętymi drzwiami.

Wielu współpracowników oskarżało szefa policji w Kanadzie o nieuzasadnione darcie się, zastraszanie, niestabilne emocjonalnie zachowanie i brak jasnych zasad co do sposobu walki z kanadyjskim Konwojem Wolności.

Według źródeł, na które powołuje się CBC News, Sloly miał poniżać wysokiej rangi funkcjonariuszy policji w Ottawie w obecności innych policjantów, a także wszedł z konflikt z dowódcami innych jednostek, które miały wspierać policję w tłumieniu wolnościowych protestów.

Od momentu, gdy Konwój Wolności opanował Ottawę, Sloly’emu przydzielono do współpracy co najmniej trzech dowódców reagowania. Jeden z nich niemal od razu zrezygnował, a jako powód podał, że szef policji wydaje rozkazy nie mające żadnego uzasadnienia. Pragnący zachować anonimowość rozmówca nie wskazał jednak, o które rozkazy chodzi.

Pojawiają się także doniesienia, że policjanci są mocno podzieleni w kwestii podejścia do Konwoju Wolności, a Sloly nie potrafił ich scalić tak, by grali do „jednej bramki”. W ostatnich tygodniach odbiór policji na ulicach Ottawy miał się znacznie pogorszyć, o czym alarmowali funkcjonariusze mający styczność z ludźmi.

Inni z kolei zarzucali Sloly’emu, że przy podejmowaniu decyzji był zbyt „miękki” i nie zdusił w zarodku rosnącego w Ottawie protestu przeciwko obowiązkowi szczepień oraz covidowym restrykcjom. A skoro w przestrzeni publicznej pojawiają się tego typu zarzuty, to kolejny szef policji może nie mieć skrupułów i postawi na prawdziwie siłowe rozwiązania.

Sloly od początku utrzymywał, że siły policyjne w Ottawie są zbyt małe w obliczu kryzysu i domagał się pomocy chociażby wojska.

Dymisję szefa policji potwierdził już radny Ottawy Riley Brockington.

To clarify, it is my understanding an official statement by the Police Services Board will be made following the In-Camera meeting. https://t.co/3cAz108TgG

— Riley Brockington (he/him) (@RiverWardRiley) February 15, 2022