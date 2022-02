Pfizer ostrzega przed zakrzepicą. „Nie ma czasu na czekanie”

W mediach społecznościowych Pfizera, jednego z głównych producentów szczepionek na covid, pojawił się tajemniczy apel.

„Zakrzepica żył głębokich ( #DVT ), zakrzep krwi w żyle głębokiej, może przedostać się do płuc, prowadząc do zatorowości płucnej ( #PE ). Objawy PE obejmują trudności w oddychaniu i ból w klatce piersiowej. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy – nie ma czasu na czekanie” – czytamy na Twitterze Pfizera.

Deep vein thrombosis (#DVT), a blood clot in a deep vein, can travel to the lungs, leading to a pulmonary embolism (#PE). Symptoms of PE include difficulty breathing and chest pain. Contact your doctor if experiencing symptoms—this is no time to wait.

— Pfizer Inc. (@pfizer) February 14, 2022