Nie widzimy potrzeby korzystania z magazynów gazu, ponieważ bieżące potrzeby pokrywane są z realizowanych na bieżąco dostaw – powiedziała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister – podczas wtorkowej konferencji – wskazała, że magazyny gazu w Polsce zapełnione są obecnie w ok. 80 proc., podczas gdy w ub.r. było to 39 proc.

„Na dzień dzisiejszy nie widzimy żadnej potrzeby, aby z tych magazynów korzystać, co więcej, będziemy te je uzupełniać do pełnego zapełnienia, czyli do 99 proc.” – powiedziała. Wyjaśniła, że realizowane na bieżąco dostawy, zapewniają bieżące zapotrzebowanie krajowych odbiorców, a „magazyny mogą być uruchamiane w sytuacji braku bilansu pomiędzy zapotrzebowaniem a dostawami”.

Dzisiaj – jak zapewniła – zupełnie nie jesteśmy w takiej sytuacji; kontrakty zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe są realizowane.

Źródło: PAP