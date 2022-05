Elon Musk planuje zwolnić 1000 pracowników Twittera, gdy tylko jego zakup platformy społecznościowej zostanie sfinalizowany, donosi „Daily Mail”.

Według medialnych doniesień uważa się, że po przeniesieniu własności, które potrwa około sześciu miesięcy, zwolni on wielu pracowników firmy.

Jednak w ciągu trzech najbliższych lat Musk ma planować zatrudnienie tysięcy nowych pracowników, zwiększając liczbę zatrudnionych do około 11 000 osób, z obecnych 7500.

Duża część nowych talentów będzie prawdopodobnie związana z inżynierią.

Liczba pracowników w firmie będzie się wahać i w tym roku wzrośnie do 9225 osób, a w 2023 roku spadnie do 8332 osób. Następnie do 2025 roku liczba pracowników wzrośnie o kolejne 2700 osób.

Musk kupuje Twittera

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia pojawiła się informacja, iż uznawany za najbogatszego człowieka na świecie miliarder Elon Musk kupił Twittera za 44 mld dolarów.

Miliarder wielokrotnie potępiał próby moderowania treści w serwisie, a po zakupie Twittera obiecał ograniczyć cenzurę.

„Wolność słowa jest podstawą funkcjonującej demokracji, a Twitter jest cyfrowym rynkiem miejskim, na którym dyskutuje się o sprawach istotnych dla przyszłości ludzkości″ – przekazał Musk w oświadczeniu.

Czytaj także:

Źródło: dailymail.co.uk/PAP/nczas.com