Przypomnijmy, iż Musk zapowiedział, że po przejęciu Twitter odblokuje konto byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Donalda Trumpa. Przedsiębiorca ocenił zawieszenie konta byłego prezydenta jako „moralnie złą decyzję i ekstremalnie głupią”.

Pisaliśmy o tym: Musk przywróci konto Trumpa na Twitterze

W czwartek wieczorem z kolei Musk zamieścił tweeta, w którym podkreślił, że nie popiera Trumpa jako ewentualnego kandydata na prezydenta w 2024 roku.

„Mimo że uważam, że w 2024 lepszy byłby kandydat, który mniej dzieli, nadal uważam, że Trump powinien zostać przywrócony na Twittera” – napisał.

Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022