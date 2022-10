Mentzen zapowiedział prawybory. Dziambor komentuje

REKLAMA

W sobotę nowym prezesem partii KORWiN został Sławomir Mentzen. Polityk zapowiedział, że w Konfederacji odbędą się prawybory, zwracając się bezpośrednio do Artura Dziambora, Jakuba Kuleszy i Dobromira Sośnierza. Sprawę skomentował prezes Wolnościowców Artur Dziambor.

– My tak naprawdę nie mamy powodów, żeby się o coś spierać. Wszyscy wierzymy w tą samą ideę. Po co się kłócić między sobą? Mało komu jest przeciwników? Mało komu jest socjalistów, etatystów i lewaków, z którymi należy się spierać? A może już żyjemy w pięknym, kapitalistycznym raju podatkowym, gdzie szanuje się wolność, własność i sprawiedliwość? Wydaje mi się, że tak dobrze jeszcze nie ma, że nie musimy walczyć między sobą skoro mamy tylu wrogów dookoła nas – mówił w sobotę nowo wybrany Sławomir Mentzen.

Nowy prezes partii KORWiN podkreślał, że „szkoda mu absolutnie każdej godziny poświęconej na jakiejkolwiek spory, problemy i nieporozumienia”, gdy Polską rządzą socjaliści.

– Wyborcy nie oczekują od nas tego byśmy się dzielili, byśmy rozdrabniali nasze siły. Wyborcy oczekują od nas jedności. Oczekują od nas tego, że razem stawimy czoła socjalistom i zaczniemy zmieniać Polskę na lepsze – wskazał.

Prawybory

Mentzen zapowiedział także przeprowadzenie prawyborów. – Dlatego zorganizujemy we wszystkich naszych 20 okręgach prawybory. Do tych prawyborów zapraszam wszystkie osoby, które przez te 30 lat przewinęły się przez nasze środowisko. Żadnego znaczenie nie mają wasze legitymacje partyjne – powtórzył Mentzen.

– Zapraszam wszystkim członków UPR, wszystkich członków KNP, wszystkich członków Wolnościowców, a w szczególności Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę oraz Dobromira Sośnierza – dodał jeszcze prezes Sławomir Mentzen.

Dziambor komentuje

Zmianę na stanowisku prezesa partii KORWiN oraz zapowiedziane przez Mentzena wybory skomentował w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” prezes Wolnościowców Artur Dziambor. – Prawybory to nasze sprawy wewnętrzne – stwierdził.

– Wydaliśmy w ostatnim czasie w tej sprawie oświadczenie. Sławkowi życzę oczywiście sukcesów, bo jego sukces to także sukces Konfederacji. Trzeba trzymać kciuki, ta zmiana była długo wyczekiwana i dość oczywista. Idziemy dalej jako Konfederacja, bo na to się umówiliśmy z naszymi partnerami, którzy, mam nadzieję, dalej będą z nami współpracować – dodał.

Oświadczenie Wolnościowców

Dziambor odnosił się do oświadczenia, które w czwartek 13 października pojawiło się na profilu Wolnościowców.

„Doszły do nas słuchy, że kol. Sławomir Mentzen chce przewrócić do góry nogami dawno już ustalone pierwsze miejsca na listach Konfederacji do Sejmu, które są efektem jednogłośnej decyzji Rady Liderów, najważniejszego ciała decyzyjnego w ramach naszej partii. Jest to o tyle niezręczne w jego wykonaniu, że jako jedyny nie znalazł czasu, żeby pojawić się na ich ustalaniu” – grzmieli przedstawiciele najmłodszego skrzydła Konfederacji.

Jak dodano, alternatywą dla ustalonych już list mają być – jak to określono – „pseudo-referenda”, przeprowadzone w każdym okręgu. Dalej posypały się już oskarżenia o wschodnie inspiracje i działanie na korzyść PiS.

