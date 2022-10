Morderca Polaków został „Bohaterem Ukrainy”. Zełeński odznaczył członka UPA

REKLAMA

Niedawno na łamach nczas.com pisaliśmy o odznaczeniu, jakie z okazji 80. rocznicy powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnej m.in. za Rzeź Wołyńską, przyznawała Rada Miejska Iwano-Frankowska. Nie trzeba było długo czekać, żeby jednemu z odznaczonych prezydent Wołodymyr Zełeński nadał tytuł bohatera Ukrainy. Dla Polaków jest on zbrodniarzem.

99-letni Myrosław Wasylowycz Symczycz, bo o nim mowa, pod koniec sierpnia 2022 r., jako pierwszy, dostał order z okazji 80-lecia UPA. Było to już kolejne uhonorowanie tego członka zbrodniczej organizacji – wcześniej bowiem doczekał się swojego pomnika w Kołomyi. Jest także kawalerem ukraińskich orderów „Wolności” i „Za zasługi” nadanych przez prezydentów Petra Poroszenkę i Wiktora Juszczenkę.

Teraz, 14 października 2022 r., prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński – z okazji Dnia Obrońców Ukrainy (ustanowionego w przyjętą datę powstania UPA) – przyznał tytuł Bohatera Ukrainy płk. Ihorowi Skybiukowi dowódcy 80. brygady Desantowo-Szturmowej oraz członkowi UPA, sotnikowi Symczyczowi właśnie. Zgodnie z prezydenckim dekretem Symczycz otrzymał także order Złotej Gwiazdy.

Członek UPA, odpowiedzialnej za zbrodnie dokonane m.in. na Polakach, został uznany Bohaterem Ukrainy „za bohaterstwo okazane w walce o niepodległość Ukrainy, wybitne zasługi osobiste w kształtowaniu ukraińskiej państwowości” oraz za „wieloletnią owocną działalność publiczną”.

Symczycz jest też honorowym obywatelem Lwowa i Kołomyi. Deputowani Rady Miejskiej pierwszego z tych miast już w październiku 2021 r. zwrócili się do Zełeńskiego z wnioskiem o nadanie mu tytułu Bohatera Ukrainy. Jak się okazuje, prezydent teraz przystał na ten postulat.

Dla Polaków jednak Symczycz jest zbrodniarzem. W kwietniu 2021 r. Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) we Wrocławiu złożyło wniosek do Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o ściganie go.

Symczycz ps. „Krywonis” wstąpił do UPA 20 października 1943 r. To on miał wydać rozkaz wymordowania Polaków we wsiach Pistyń i Trójca w województwie stanisławowskim.

Jednak strona ukraińska podkreśla głównie jego działalność przeciwko ZSRR. Ukraińskie media zaznaczają, że jako członek UPA, spędził w sowieckich łagrach 32 lata. Piszą także o bitwie o Kosmacz, gdzie walczył przeciwko NKWD.

Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów powołuje się zaś na sowieckie dokumenty, które wyszły na jaw dopiero w 2020 r. Są to materiały z toczącej się po wojnie sprawy karnej Symczycza. To z nich ma wynikać, że w czasie gdy był dowódcą plutonu – tzw. czoty – w sotni UPA „Moroza”, wydał rozkaz wymordowania Polaków ze wsi Pistyń.

Co więcej, Symczycz miał też zagrozić swoim ludziom śmiercią, jeśli okażą „lachom” jakąkolwiek litość. Jeden z dokumentów wskazuje również, że miał on osobiście brać udział w mordzie rodziny Iwanickich. SUOZUN nie podaje jednak, kiedy miało się to wydarzyć.

Symczycz miał też być odpowiedzialny za mord Polaków ze wsi Trójca, do którego doszło 23 października 1944 r.

