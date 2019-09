Wielki skandal w „Wiadomościach” TVP! To, co zrobili, nie mieści się w głowie. Ludzie są oburzeni

Prorządowa propaganda w opłacanej z pieniędzy wszystkich Polaków Telewizji Polskiej przebiła kolejny sufit. To co zrobili tym razem wywołało powszechne oburzenie.

W sobotę odbyły się konwencje wyborcze wielu komitetów startujących w jesiennych wyborach parlamentarnych. Odbyła się także konwencja Konfederacji w Warszawie. Trzeba przyznać, że była to bardzo dobrze zorganizowana impreza, na której padło wiele konkretnych propozycji dla wyborców.

Oczywiście w „Wiadomościach” TVP powiedziano obszernie o boskich propozycjach nadczłowieka Jarosława Kaczyńskiego i jego wiernego padawana Mateusza Morawieckiego. Wspomniano też o diabelskim Schetynie i jego masce Kidawie-Błońskiej oraz o lewicy.

Konwencji Konfederacji nie pokazano, za to poświęcono jej oddzielny materiał. Przekazano w nim takie oto fałszywe komunikaty: że Konfederacja to nie ma żadnych szans, że to sługusi Putina, że Korwin-Mikke nienawidzi kobiet a Krzysztof Bosak to sługus Unii Europejskiej występujący przeciwko Polsce. Materiał zilustrowano wyciętymi zdaniami z wypowiedzi sprzed lat, i komentarzami usłużnych ekspertów, którzy dzięki temu, że wychwalają tylko i wyłącznie PiS mogą pokazywać swoje obłudne twarze w rządowej telewizji.

Trzeba przyznać, że takiej manipulacji nie powstydziłby się nawet stary komuch Jerzy Urban.

W sieci zawrzało. Ludzie słusznie się oburzyli, że TVP nie pokazała co Konfederacja ma do zaproponowania wyborcom, że manipuluje wycinając po jednym zdaniu ze starych wypowiedzi, i że zamiast dawać ludziom wybór i rzetelnie przedstawiać jeden z pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych jakim jest Konfederacja, wmawiają widzom co mają myśleć.

Jak było naprawdę na konwencji Konfederacji można przeczytać tutaj:

Oto kilka cytatów z Twittera w reakcji na materiał „Wiadomości”. Większość nie nadaje się do cytowania.

Redukowanie Konfederacji do JKM to ostatnia deska ratunku propagandy PiS. Ale nie zakłamią faktu, że Konfederacja to wielonurtowa formacja z wieloma różniącymi się liderami. Prawda dociera do Polaków: jest alternatywa, prawica stworzyła wspólną listę i za miesiąc wejdzie do Sejmu https://t.co/mFYGvOnRv8 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 21, 2019

Urban by się nie powstydził. Wypowiedź @krzysztofbosak podana jako "zbliżona w tonie do prezentowanego od lat przez polityków PO". Na mój nieprawniczy rozum tu śmiało pozew mógłby pójść. pic.twitter.com/toTHdWWbCb — Dominik Cwikła (@Dominik_Cwikla) September 21, 2019

Wysłuchajcie prawdę tą!!

Że jesteście kurwizją!!

Sprzedajcecie naród swój (?)

Pokażem wam wielki… j!!!! — ТадокМ11 (@TadekM11) September 21, 2019

Śpiewają miasta, śpiewają wioski

Największą szczujnią dziennik pisowski! — ТадокМ11 (@TadekM11) September 21, 2019

Dlatego też tak się boją @KONFEDERACJA_, jedynego antysocjalistycznego komitetu ogólnopolskiego. W mediach cenzura. Wygodnym przeciwnikiem jest PO i Lewica, z wolnorynkową, prawdziwą prawicą, jaką jest #Konfederacja jest ryzyko utraty elektoratu. I tego boi się władza. https://t.co/Tv0hARqfLO — Rafał Sawoniewicz (@r_sawoniewicz) September 21, 2019

Widzowie dzisiejszych Wiadomości: Urban był subtelnym graczem w stosunku do tego co oni robią. Tak, @KurskiPL, @OlechowskiJarek @KZiemiec, @DHolecka, @MiAdamczyk – tak was zapamięta historia. Marniejsze wersje Michnika i Urbana, zwalczające ideową prawicę. Młodzi zapamietają. — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) September 21, 2019