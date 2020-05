Latkowski miał być gościem Radia ZET. Wystąpiły problemy techniczne. Oświadczenie Beaty Lubeckiej

W środowy wieczór na antenie TVP został wyemitowany film pt. „Nic się nie stało” o aferze pedofilskiej wśród celebrytów. Prawdziwa burza przetoczyła nie tyle po samym filmie, co po emocjonalnym wystąpieniu reżysera dokumentu, Sylwestra Latkowskiego, który w łączeniu na żywo, po emisji, wymienił wiele nazwisk z pierwszych stron gazet. W czwartek rano Latkowski miał być gościem Radia ZET. Do wywiadu jednak nie doszło.

Po tym, jak Latkowski w środę wieczorem zaapelował do wielu celebrytów, by skończyli ze zmową milczenia i wyznali całą prawdę o procederze dziejącym się w sopockim klubie „Zatoka Sztuki”, wielu liczyło na ciąg dalszy i więcej szczegółów w czwartkowy poranek.

Latkowski miał być gościem Beaty Lubeckiej w programie „Gość Radia ZET”, nadawanym tuż po godzinie 8:00. Do wywiadu jednak nie doszło. Wystąpiły problemy techniczne.

„Kiedy o 8:30 usłyszycie w Radiu ZET, że były problemy techniczne w połączeniu ze mną. Odpowiadam: zawsze można włączyć telefon na głośnomówiący i przystawić mikrofon. Rozumiem, że w ten sposób wygląda „wolność mediów”. Zdejmowanie z anteny pod pretekstem jest cenzurą” – oświadczył Latkowski.

Kiedy o 8:30 usłyszycie w @Radio_ZET że były problemy techniczne w połączeniu ze mną. Odpowiadam: zawsze można włączyć telefon na głośnomówiący i przystawić mikrofon. Rozumiem, że w ten sposób wygląda „wolność mediów”. Zdejmowanie z anteny pod pretekstem jest cenzurą. https://t.co/fJYUlaiMwo — Latkowski Sylwester (@LatkowskiS) May 21, 2020

Na zarzuty o cenzurę odpowiedziało Radio ZET. „Szanowny Panie Redaktorze! Twierdzenie jej wysoce niesprawiedliwe. Nie po to zapraszaliśmy Pana z wyprzedzeniem, żeby potem Pana cenzurować. To absurd. Z poważaniem, Radio ZET, Beata Lubecka” – odpisano.

Z innego profilu Radia ZET umieszczono natomiast taką informację.

Cały czas czekamy na dzisiejszego Gościa Radia ZET. Zapraszamy @LatkowskiS po Wiadomościach Radia ZET o godz. 9.00. Od rana promujemy tę rozmowę na antenie Radia ZET. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) May 21, 2020

Wywiad z Latkowskim był również zapowiadany na stronach internetowych radia oraz na Facebooku. Transmisja Facebookowa jest aktualnie niedostępna. Tekst na stronie natomiast zmieniono. Czy przyczyną są rzeczywiście problemy techniczne, czy może w ostatniej chwili z rozmowy wycofał się Latkowski?

AKTUALIZACJA

Oświadczenie Radia ZET ws. wywiadu z Latkowskim

Po godzinie 11 oświadczenie ws. niedoszłego wywiadu wydało Radio ZET. Michał Celeda, redaktor naczelny rozgłośni poinformował, że zaproszenie dla Latkowskiego jest cały czas aktualne, a twierdzenie, że wywiad został zdjęty z anteny jest „nieprawdziwe i nie odzwierciedla rzeczywistości”.

Sprawę od kulis wyjaśniła także Beata Lubecka, która wywiad miała przeprowadzić. Oto jej oświadczenie:

„Rozmowę umówiła producentka dwa dni temu, jeszcze przed emisją filmu „Nic się nie stało”. Zależało mi na tym, aby słuchacze Radia ZET mieli okazję usłyszeć bezpośrednio od autora filmu, o czym on jest. Mimo wielu prób, połączenie nie doszło do skutku. Od godz. 7.30 próbowaliśmy ponad 20 razy połączyć się przez komunikator internetowy, następnie od 7:45 próbowaliśmy nawiązać połączenie telefoniczne, które również nie doszło do skutku.

O godz. 7:50 podaliśmy nr telefonu, pod który to Pan Latkowski mógł zadzwonić. Po udanym połączeniu twierdził, że nie słyszy anteny – były 3 takie próby. O godz. 8:40 Pan Latkowski otrzymał inny numer, pod który miał zadzwonić, by rozmowa mogła pojawić się na antenie. Ten telefon milczał.

W związku z tym twierdzenie, że został on zdjęty z anteny jest kłamstwem. Mimo wielu prób, nie udało się zrealizować tej rozmowy i nigdy nie doszła ona do skutku. Mam nadzieję, że przygotowane pytania uda mi się zadać Panu Latkowskiemu w przyszłości. Moje zaproszenie dla niego jest cały czas aktualne.”

Poniżej publikujemy oświadczenie Redaktora Naczelnego Radia ZET Michała Celedy oraz prowadzącej program "Gość Radia ZET" Beaty Lubeckiej ws. udziału Sylwestra Latkowskiego w dzisiejszej audycji ➡️https://t.co/fC8h1frwZw pic.twitter.com/w71NgvfsDU — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) May 21, 2020

