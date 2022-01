Dr Martyka UJAWNIA PRAWDĘ o szczepieniach i rozpoznawaniu COVID-a. „Chcę zwrócić uwagę na taki istotny aspekt” [VIDEO]

W sobotę 29 stycznia 2022 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum „Oblicza pandemii”. Jednym z prelegentów był dr Zbigniew Martyka, internista, specjalista chorób zakaźnych, który wygłosił wykład na temat „wyzwań przed służbą zdrowia w dobie pandemii”.

Oprócz dr Zbigniewa Martyki, ordynatora oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej, w sympozjum uczestniczyli w nim m.in. dr Paweł Basiukiewicz, dr Włodzimierz Bodnar, redaktor Jan Pospieszalski, czy ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

„Żyjemy w nowej, nienormalnej rzeczywistości”

– Od dwóch lat żyjemy w nowej, nienormalnej rzeczywistości. Pewnie przez dłuższy okres czasu nie zdawalibyśmy sobie z tego sprawy, gdyby nie przekazy medialne. Zanim jeszcze wystąpiły u nas pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 już byliśmy zalewani informacjami o straszliwym niebezpieczeństwie, o śmiertelnym zagrożeniu – przypomniał dr Martyka. Jak dodał ogłoszono pandemię, „kiedy jeszcze nie było podstaw, by taką pandemię stwierdzić”.

Ordynator oddziału zakaźnego zauważył, iż „od początku, w Polsce, podając w wiadomościach dane dotyczące ilości zakażeń posługiwano się liczbami bezwzględnymi, by wyglądało to bardziej dramatycznie”. – Strach miały budzić wówczas zgony w ilości kilku lub kilkunastu na dobę, podczas gdy w Polsce ze wszystkich innych przyczyn umiera dziennie od 1100 do 1200 osób – wskazał.

Dr Zbigniew Martyka przytoczył dla porównania z 2017 roku, kiedy „w ostatnim tygodniu stycznia zachorowań (na grypę – red.) było ponad 360 tysięcy”. – Proszę zwrócić uwagę, 360 tysięcy zachorowań w ciągu jednego tygodnia to jest ponad 50 tysięcy dziennie i nie ma epidemii – podkreślił.

– Manipulacje liczbami to jedno, aby wprowadzić większą panikę potrzeba było obrazów epatujących strachem. Żeby udramatyzować sytuację pokazywano wielokrotnie salę wypełnioną trumnami, mówiąc że są to trumny osób zmarłych na COVID, ale kłamstwo ma krótkie nogi. Wkrótce okazało się, że pokazywano zdjęcia trumien imigrantów, którzy zginęli w katastrofie kutra u wybrzeży Lampedusy wiele lat wcześniej. To były te same zdjęcia – przypomniał.

– Dziś nikt nie neguje faktu, że wirus jest i może powodować nawet ciężki przebieg choroby, łącznie ze zgonem, jednak różne decyzje administracyjne, uzasadnione tym, że działa się w obronie zdrowia ludzi nie wytrzymują krytyki w zestawieniu z faktami – stwierdził dr Martyka, który następnie dodał, iż „kolejne decyzje potwierdzały, że nie chodzi tutaj o dobro ludzi”.