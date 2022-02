Tego nie zobaczysz w mediach. Protesty przeciwko restrykcjom, segregacji i obowiązkowej szprycy na całym świecie [VIDEO]

Na całym świecie, od Kanady po Australię, ludzie protestują sprzeciwiając się koronarestrykcjom, segregacji sanitarnej czy obowiązkowym szczepieniom. Kadry z masowych demonstracji to jednak rzadkość w mediach głównego nurtu.

W ostatnim czasie najgłośniej zrobiło się o protestach w stolicy Kanady – Ottawie, co wcale nie oznacza, że w innych miejscach sytuacja się uspokoiła i, jak czasami możemy usłyszeć w polskich mediach, w innych krajach „nikt nie ma problemu″ z segregacją sanitarną czy obowiązkowym szprycowaniem.

Protesty w Kanadzie

Najgłośniejsze w ostatnim czasie protesty mają miejsce w Kanadzie. „Konwój Wolności” wyruszył w drugiej połowie stycznia i już w ostatni weekend tego miesiąca dotarł do stolicy, gdzie ciągle trwają protesty.

Oprócz tego, kilka dni temu, rozpoczął się także protest w okolicach Coutts, w Albercie, utrudniając przejazd przez przejście graniczne z USA. Ponadto w ten weekend planowane są również protesty w Quebec City i Toronto.

„Tysiące ludzi zmierzających dziś do Quebec City na kolejną rundę protestów w ramach Kanadyjskiego Konwoju Wolności przeciwko państwu policyjnemu COVID”, donosi na Twitterze Michael P Senger.

Thousands making their way to Quebec City today for the next round of protests in Canada’s Freedom Convoy against the COVID police state.pic.twitter.com/jCKiTjMjBn — Michael P Senger (@MichaelPSenger) February 5, 2022

Protesty w Europie

Do protestów przeciwko „covidowemu amokowi″ dochodzi także w wielu miejscach Europy. W sieci pojawiły się nagrania m.in. z Włoch czy Francji, gdzie manifestacje trwają już trzydziesty tydzień z rzędu. Na ulice wychodzili także mieszkańcy Szwajcarii, Niemiec, Austrii oraz Finlandii.

„Tysiące osób zebrało się przed Palazzo Barbieri w Weronie, aby zaprotestować przeciwko drakońskiemu reżimowi szczepionkowemu we Włoszech”, pisze Michael P Senger.

Thousands have gathered in front of the Palazzo Barbieri in fair Verona to protest for an end to Italy’s draconian vaccine pass regime.pic.twitter.com/oSVGx8Qf3s — Michael P Senger (@MichaelPSenger) February 5, 2022

#Manifs5fevrier Comme tous les samedis depuis des mois, toutes les villes de France manifestent ✊🏻#StopDictatureSanitaire #NonAuPassVaccinal

Ici à Strasbourg ⤵️ pic.twitter.com/KzRb4gEGvA — Martine Dechamps (@MartineDechamp1) February 5, 2022

„Niewiarygodna demonstracja przed Wieżą Eiffla w Paryżu, jak Francuzi wychodzą na ulice 30. tydzień z rzędu protestów przeciwko szczepionkom i tyranii COVID”, opisuje Michael P Senger.

Incredible demonstration in front of the Eiffel Tower in Paris, as the French take to the streets for a 30th consecutive week of protests against vaccine passes and COVID tyranny.pic.twitter.com/2Djh1ajqa3 — Michael P Senger (@MichaelPSenger) February 5, 2022

ERTV en direct de Lyon à la manif anti-oligarchie « Anti ! Anti ! Anti-pass sanitaire !#Manifs5fevrier pic.twitter.com/lH4a1OCYWF — E&R Rhône-Alpes (@ER_RhoneAlpes) February 5, 2022

Już wcześniej informowaliśmy o protestach w stolicy Finlandii, Helsinkach. Setka pojazdów przeciwników obostrzeń covidowych zablokowała w nocy z piątku na sobotę, przy obfitych opadach śniegu, główną arterię miasta.

Nie ustają także protesty za naszą zachodnią granicą. W sieci pojawiły się nagrania z protestów m.in. przeciwko paszportom sanitarnym w wielu miastach Niemiec, w tym z Bielefield, Königsbach-Stein i Ulm.

„Demonstracje nie do zatrzymania odbywają się teraz w Niemczech KAŻDEGO wieczoru!”, informuje na Twitterze użytkownik „BMedia”. Z kolei dziś, 5 lutego, odbyła się manifestacja mi.n. w Osnabrück.

Niemcy. Freiburg. 05.02.2022.

Corona protest przeciwko sanitarnej dyktaturze, przymusowi szczepieniowemu i oznaczaniu ludzi kodami QR. pic.twitter.com/Uy80yQPNzO — Mag Chaosu (@Magmag77711777) February 5, 2022

Protest m.in. przeciwko koronarestrykcjom, naciskom szczepionkowym i tzw. paszportom covidowym odbył się także w Szwajcarii. Protestowano również w Austrii, gdzie dziś Prezydent podpisał ustawę o obowiązku szczepień przeciw Covid-19.

Szwajcaria. Sankt Gallen. 05.02.2022. Corona protest przeciwko przymusom, zakazom, naciskom szczepieniowym i przepustkom covidowym QR.

Corona gestapo prezentuje nowatorskie metody blokowania drogi pokojowo protestującym. pic.twitter.com/kN8rOsUKpn — Mag Chaosu (@Magmag77711777) February 5, 2022

Austria. Wiedeń. 05.02.2022.

Corona protest przeciwko tyranii sanitarno-szczepieniowej. pic.twitter.com/6YjZX6SFkF — Mag Chaosu (@Magmag77711777) February 5, 2022

W piątek, 4 lutego, w obronie wolności, a przeciwko tzw. paszportom covidowym manifestowano w Holandii. W sieci pojawiły się nagrania m.in. z Hoogeveen i Alkmaar.

Protesty w Australii

Trwają także protesty w Australii. O manifestacjach w tym kraju głośno było pod koniec ubiegłego roku. Obecne protesty są już nieco mniejsze i tak, według medialnych doniesień, grupa około 2 tysięcy osób zgromadziła się dziś w Canberze.

Protestujący przebywają w Canbarze w ramach „Konwoju do Canbery″ od poniedziałku. Sprzeciwiają się głównie obowiązkowym szczepieniom oraz lockdownom, domagając się wolności.

Thousands took to the streets today in a massive protest against COVID tyranny in Canberra, Australia.pic.twitter.com/mvy1EB0R0V — Michael P Senger (@MichaelPSenger) February 5, 2022

In #Australia's capital, #Canberra, a massive protest is taking place, joining millions of others worldwide in their fight against the devastating #Covid restrictions. As it becomes clear that #vaccines are ineffective, more people open their eyes. #FreedomConvoy #Manifs5fevrier pic.twitter.com/94T8L0z4cv — 🅽🅴🆆🆂🅵🅻🅰🆂🅷 🆃🅵 (@newsflash_TF) February 5, 2022

Źródło: twitter/theguardian.com/nczas.com