Jak w „Dniu Świra”. Zaszprycowana Gozdyra robi to kilka razy w tygodniu

Nie milkną echa pekińskiego cyrku sanitarystycznego. Do skrajnie różnej sytuacji dwóch łyżwiarek odniosła się Agnieszka Gozdyra. Jednocześnie dziennikarka Polsatu przyznała, jak wygląda „nowa normowość” w praktyce. „Testuję się kilka razy w tygodniu” – napisała zaszprycowana Gozdyra.

Od mniej więcej tygodnia ciągnie się „covidowy spektakl sanitarystyczny” z Natalią Maliszewską w roli głównej. Przed wylotem do Pekinu Polka uzyskała wymagane cztery negatywne wyniki testu na koronawirusa. W Pekinie jednak kilka wyszło jej pozytywnie. Zawodniczka została wywieziona karetką na sygnale do miejsca odosobnienia, by tam odbyła izolację. Sanitaryzm przekreślił też start Polki w jej koronnym dystansie 500 metrów.

Jeszcze w środę wydawało się, że Polka ma szansę wystartować w zawodach, ponieważ uzyskała w końcu negatywny wynik testu. Jednak do zwolnienia z izolacji potrzebowała takich dwóch – wykonanych w kolejnych dniach. W czwartek i piątek testy wyszły znów pozytywnie. W piątek Polski Komitet Olimpijski informował, że „dzięki działaniom i staraniom kierownictwa Polskiej Misji Olimpijskiej i PKOl” udało się doprowadzić do zwolnienia Polki z izolacji. Tak się przynajmniej wydawało, ale następnego dnia pojawił się kolejny pozytywny wynik.

„Ostatecznie w dzień startu o 3 w nocy ludzie wyciągają mnie z izolatki… Ta noc to był horror. Spałam w ubraniu, bo bałam się, ze ktoś za chwile zabierze mnie znowu do izolatki. Przez zasłony wyglądałam tylko trochę. Jednym okiem, bo bałam się, ze mnie ktoś zobaczy. Później wielka nadzieja. Pakuję się na lodowisko, startuję! Rozpakowuję ubrania, rozwieszam strój… i nagle wiadomość, ze oni się jednak pomylili! Że jednak nie powinni wypuszczać mnie z izolatki! Że jednak jestem zagrożeniem! Że nie mogę wystartować. Muszę wracać jak najszybciej do wioski…” – relacjonowała.

Z kolei w niedzielę nadeszła wiadomość, że Maliszewska, po uzyskaniu negatywnego wyniku testów, została dopuszczona do treningu z kadrą. Mimo to wciąż jest izolowana w wiosce olimpijskiej, a na trening dojeżdża osobnym transportem.

Podczas tych samych Igrzysk Olimpijskich, Australijka Tahli Gill, która w sobotę uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, została dopuszczona do rywalizacji w curlingowym turnieju mikstów na igrzyskach. Jak poinformowała australijska ekipa, decyzję o dopuszczeniu Gill do rywalizacji podjął panel ekspertów medycznych. Przed igrzyskami Australijka przeszła zakażenie koronawirusem.

Do nierównego traktowania zawodniczek odniosła się dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra. Przy okazji wyjawiła, jak w jej przypadku wygląda „nowa normalność”. Tradycyjnie utyskiwała też na „antyszczepionkowców i foliarzy”.

„I wobec tego, co się stało z naszą łyżwiarką – jest to absolutny skandal i dozbrajanie antyszczepionkowców i wszelkiej maści foliarzy. Szczepionki – tak, testy – tak. Jestem zaszczepiona, testuję się kilka razy w tygodniu, ale nie tak to ma wyglądać” – grzmiała na Twitterze, czym tylko sprowokowała liczne odpowiedzi internautów.

Jeden z użytkowników zapytał, czy testowanie w przypadku Gozdyry „to już religia czy może uzależnienie?”.

„Nie, stosowanie się do zasad. Nawet, jeśli trudno to panu pojąć. Test jest ważny 48 godzin, tydzień ma ich nieco więcej” – usiłowała wyjaśnić dziennikarka.

„Jak zwykle na TT: napłynęły trolle i anonimy, zachwycone, że „ich racja”. Kończę więc zbiorczo dyskusję: nie, pandemia nie jest fejkiem. Tak, szczepienia działają. Tak, organizatorzy igrzysk postępują skandalicznie i podsycają teorie spiskowe.

Miłego dnia (trolli będę wyciszać)” – dodała w kolejnym wpisie.

„Pani Gozdyra już wróciła do normalności, a wy co szury umieracie w męczarniach” – ironizował Szef Twittera Official.

Współczuję, to przypomina rytuały Adasia Miauczyńskiego z Dnia Świra” – skwitował Paweł Usiądek.

Kilka dni temu, także w kontekście sprawy Maliszewskiej, Bartosz Fijałek – reumatolog i „ekspert od wszystkiego” – „wyjaśniał” Gozdyrze, co to jest fałszywie pozytywny wynik testu na koronawirusa.

