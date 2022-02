Wojciech Cejrowski OSTRO o Dudzie i „Igrzyskach Ludobójców” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski w odcinku „Studio Dziki Zachód” z ostatniego dnia stycznia br., w mocnych słowach skomentował Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Na antenie Radia Wnet znany podróżnik odniósł się także do obecności w Chinach Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

W piątek, 4 lutego, odbyła się w Pekinie uroczystość otwarcia 24. zimowych igrzysk olimpijskich. Wśród zaproszonych gości był m.in. prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent Duda jedzie do Chin

– Otóż mało kto jedzie, natomiast skandalem jest to, że sojusznik Stanów Zjednoczonych, Prezydent Duda, jedzie – zaczął Wojciech Cejrowski. – W sytuacji, gdy Japonia nie jedzie, USA…

– Sportowcy jadą, bo oni trenowali i nie ich wina, że komitet olimpijski wyznaczył w kraju ludobójczym Igrzyska Olimpijskie. Natomiast politycy na otwarcie już mogliby nie jechać – dodał znany podróżnik.

Przypomnijmy, że w piątek 4 lutego Prezydent Andrzej Duda przybył do Chin, gdzie później uczestniczył w Ceremonii Otwarcia XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

W niedzielę, 6 lutego, Prezydent Polski spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Dzień wcześniej, w sobotę, Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, a także prezydentami m.in. Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Tematami rozmów polskiego prezydenta były sytuacja wokół Ukrainy i bezpieczeństwo w regionie.

„Igrzyska Ludobójców”

– Dlaczego to się nazywa w Ameryce, w oficjalnym przekazie, «Igrzyska Ludobójców»? Otóż Chiny mają u siebie pracę niewolniczą, np. jak ktoś jest muzułmaninem z takiego regionu gdzie Ujgurów jest pełno, czyli tych ichniejszych muzułmanów, to tam są obozy pracy niewolniczej. Polega to na tym, że Cię biorą za to, że się modlisz do Mahometa, to Cię biorą do obozu i nie wolno Ci z niego wychodzić i musisz pracować – mówił Wojciech Cejrowski.

– Praca niewolnicza w obozie, prześladowania religijne, to już nie tylko muzułmanów, ale w ogóle. Katolicy na przykład bardzo prześladowani, jak kogoś złapią na odprawianiu mszy nielegalnej, no to idzie do ciężkiego więzienia – podkreślił.

– Inwigilacja masowa wszędzie, dzielenie rodzin. Odbiera się dzieci rodzicom, rodzice idą do obozu pracy. Tortury stosują Chiny oficjalnie i mają obozy koncentracyjne, obozy pracy, obozy odosobnienia. Całą serię różnych typów obozów mają, zależnie od tego co zrobiłeś – kontynuował.

Rzeczywistość Igrzysk w Chinach

Następnie Cejrowski wymienił kolejne powody, „żeby nie jechać na Igrzyska Olimpijskie”, a wśród nich: „zero fanów”. – Amerykańska telewizja i służby, dyplomatyczne również, mówią, żeby sportowcy amerykańscy zabrali taki telefon, który kupujesz w Walmarcie za 10 dolarów – powiedział podróżnik.

– Możesz kupić za gotówkę, więc nie wiadomo kto kupił. Dokupujesz do tego kartę ze zdrapką, doładowujesz sobie i coś takiego zabierasz do Chin, bo Chińczycy wymagają, żeby każdy kto przyjedzie na Igrzyska załadował sobie aplikację podsłuchującą, tj. ze względu na bezpieczeństwo – wyjaśnił.

– I ona podsłuchuje wszystko cały czas, czyli jeżeli zabierzesz telefon do kibla to słyszy, jeżeli włączony położysz sobie koło łóżka na szafce i zaczniesz figlować z żoną pod kołdrą, to to się wszystko nagrywa i jakiś ubek tego będzie słuchał – dodał.

– Dodatkowo tam będzie ocenzurowany Internet, nawet w tym miasteczku olimpijskim – powiedział Cejrowski. Następnie znany podróżnik przypomniał, że „Facebook jest zakazany w Chinach” oraz że „mają swoje wersje różnych rzeczy”, np. Wikipedii.

„Nie należy tam jeździć”

– W związku z tym USA powiedziało, że nie wysyła swoich polityków, szczególnie w sytuacji kiedy Hongkong i Tajwan są atakowane przez Chińczyków. Japonia nie jedzie, bardzo wielu innych polityków nie jedzie. Uważam że to jest dużym błędem Dudy, że jedzie, bo będzie siedział między Putinem a Xi – podkreślił Cejrowski.

– Igrzyska to jest radosne spotkanie – przypomniał, a następnie podał ciekawy przykład. – Poszliśmy na wesele do kumpla, w sytuacji, kiedy mamy bardzo poważny konflikt graniczny i będziemy się za chwilę zabijać. Niedopuszczalne – dodał. – A w kontekście powyższym, że to jest ludobójcza dyktatura, po prostu nie należy tam jeździć – podsumował.

Źródło: PAP/YouTube: Wojciech Cejrowski