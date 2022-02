Kanada. Trwa protest w Ottawie i na granicy. Prowincje znoszą covidowe restrykcje [VIDEO]

W Albercie nie obowiązuje już paszport szczepionkowy, który wcześniej był konieczny m.in. do wejścia do baru czy restauracji. Zniesiono także limity uczestników w wydarzeniach masowych gromadzących do 500 osób.

Od poniedziałku uczniowie nie muszą też nosić maseczek w szkołach i przedszkolach. Dzieci do 12. roku życia nie muszą zasłaniać nosa i ust już w żadnych sytuacjach.

Premier Alberty Jason Kenney powiedział, ogłaszając miesiąc wcześniej niż zapowiadał poluzowanie restrykcji, że ograniczenia „rozpaliły” spory między mieszkańcami prowincji, a także przyczyniły się do „zakłócenia i zniszczenia źródeł utrzymania”.

– Nie możemy wiecznie pozostawać w stanie podwyższonego zagrożenia. Musimy zacząć z tego wychodzić. Alberta wykona krok naprzód, ale zdobimy to ostrożnie, rozważnie, tylko wtedy, gdy nie będzie to zagrażało zdolnościom naszego systemu opieki zdrowia – podkreślił Kenney. Dodał, że inne ograniczenia zostaną zniesione w kolejnych dwóch etapach. Rząd prowincji od początku zakładał, że restrykcje będą obowiązywały tylko przez pewien czas i Alberta przeszła już przez szczyt infekcji – zaznaczył.

Plan łagodzenia obostrzeń ogłosił również rząd prowincji Saskatchewan.

Mimo znoszenia ograniczeń, leżące w Coutts w Albercie przejście graniczne z USA jest wciąż blokowane przez kierowców ciężarówek.

Cattle liners made their way through the Coutts blockade, and now tractors have blocked access to & from the border completely.

— Syd Fizzard (@SydFizzard) February 9, 2022