Początek listopada to czas, kiedy wspominamy tych, którzy od nas odeszli. Odwiedzamy groby zmarłych z naszych rodzin i grona przyjaciół, stawiamy znicze i kwiaty na znak, że cały czas są obecni w naszej pamięci. Każdego roku żegnamy także wiele znanych powszechnie osób. Przypominamy sylwetki tych, którzy zmarli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Zmarli w listopadzie 2021

Kamil Durczok (6.03.1968 – 16.11.2021) – 53 lata

Durczok zmarł w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia. Dzień wcześniej trafił do szpitala, a lekarze określali jego stan jako bardzo ciężki.

W Telewizji Polskiej pracował od 1993 do 2006 roku, od 1996 r. – na antenie ogólnopolskiej, prowadząc m.in. „Wiadomości”, był też autorem wywiadów na antenie RMF FM. W 2006 roku został dziennikarzem telewizji TVN. Był redaktorem naczelnym i prowadzącym „Faktów” – odszedł z tej redakcji za porozumieniem stron w marcu 2015 r. po medialnych doniesieniach o mobbingu i molestowaniu. Durczok im zaprzeczał. Potem krótko prowadził program w Polsat News.

W 2019 roku został wydawcą i redaktorem naczelnym portalu Silesion.pl, który po kilku latach zakończył działalność. I pozostawił długi.

Frank Williams (16.04.1942 – 28.11.2021) – 79 lat

Założyciel brytyjskiego zespołu Williamsa Formuły 1. Do świata sportów motorowych wszedł w latach 60. W sumie 16 tytułów mistrzowskich, 9 dla producenta i 7 dla kierowców. W jego stajni po tytuł sięgali chociażby Jacques Villeneuve, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost czy Damon Hill.

Frank Willimas był sparaliżowany po poważnym wypadku drogowym w marcu 1986 r. na południu Francji. 1 stycznia 1999 r. otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbietę II. Wcześniej, w 1987 królowa Elżbieta II odznaczyła go Orderem Imperium Brytyjskiego.

Artur Walczak (10.06.1975 – 26.11.2021) – 46 lat

„Waluś” zmarł po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Podczas gali PunchDown 5, w której to uczestnicy okładają się „liśćmi” po twarzy, „Waluś” został znokautowany. Trafił do szpitala w stanie krytycznym z uszkodzeniem mózgu. Przeprowadzono operację usunięcia krwiaka i wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Artur „Waluś” Walczak przez wiele lat startował z sukcesami w zawodach strongman. Jednym z jego sukcesów było m.in. wicemistrzostwo Polski w parach, po które sięgnął w 2015 roku z Bartłomiejem Grubbą. Później próbował swych sił w sportach walki.

Zmarli w grudniu 2021

Tadeusz Ross (14.03.1938 – 14.12.2021) – 83 lata

Aktor, scenarzysta, satyryk. Znany był przede wszystkim jako twórca programów satyrycznych, m.in. „Zulu-Gula” oraz „Ross-mówki”, które współtworzył wraz z Piotrem Fronczewskim. Był ponadto autorem scenariuszy kilku odcinków serialu „Miodowe lata”.

Na początku XXI wieku wszedł do polityki. Związał się z Platformą Obywatelską. Był radnym Warszawy, posłem, europosłem i znów stołecznym radnym. Pięciokrotnie żonaty (ostatnia żona – Sonia), ojciec 7 dzieci.

Żora Korolyov (6.10.1987 – 21.12.2021) – 34 lata

Znany trener z programu „Taniec z gwiazdami” odszedł nagle i niespodziewanie. Według doniesień „Super Expressu”, przyczyną śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego.

„Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł” – ujawniła ponoć informatorka gazety.

Danny Kelly (13.06.1991 – 24.12.2021) – 30 lat

Zawodowy bokser, który na ringu stoczył 14 walk. W 2016 roku w hali Barclays Center na nowojorskim Brooklynie zmierzył się z Adamem Kownackim. Polak wygrał tamto starcie jednogłośnie na punkty (80-72, 80-72, 79-73).

W Wigilię Bożego Narodzenia pięściarz wraz ze swoją partnerką i trójką dzieci jechali do znajomego w świąteczną gościnę. W pewnym momencie z samochodem prowadzonym przez Kelly’ego zrównało się inne auto, z którego ktoś oddał kilka strzałów. Na miejsce przyjechała policja, która stwierdziła zgon pięściarza. Jego dziewczyna i trójka dzieci wyszły ze strzelaniny bez obrażeń fizycznych. Na ich nieszczęście widzieli, jak Kelly ginie z rąk napastnika.

Zmarli w styczniu 2022

Barbara Krafftówna (5.12.1928 – 23.01.2022) – 93 lata

Aktorka znana głównie z ról Felicji w „Jak być kochaną” Wojciecha Hasa, Honoraty z „Czterech pancernych…” i Leokadii z „Banku nie z tej ziemi”.

Popularność przyniósł aktorce nie tylko teatr, czy film, ale też radio, estrada i telewizja a w niej dziesiątki spektakli Teatru Telewizji oraz cykliczny, niezapomniany Kabaret Starszych Panów i całe mnóstwo znakomitych piosenek, którymi bawiła, straszyła, rozśmieszała.

Karol „Pjus” Nowakowski (31.03.1982 – 12.01.2022) – 39 lat

Raper od 2001 roku związany z zespołem 2cztery7. W 2004 roku zdiagnozowano u niego rzadką chorobę, która dotknęła m.in. nerwy słuchowe. W wyniku zabiegów raper utracił słuch, który został przywrócony dzięki obustronnym implantom pniowym – tym samym Nowakowski został pierwszym na świecie człowiekiem z cyfrowym słuchem.

Tuż przed śmiercią raper miał przejść kolejną operację, w związku z chorobą nowotworową, o czym informował publicznie. Zmarł jednak kilka godzin przed planowanym zabiegiem.

David Maria Sassoli (30.05.1956 – 11.01.2022) – 65 lat

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, włoski socjaldemokrata. Krótko przed jego śmiercią wydano komunikat o hospitalizacji „z powodu poważnej komplikacji spowodowanej dysfunkcją układu odpornościowego” i o odwołaniu jego oficjalnych działań.

Andrzej Kozioł (20.12.1949 – 13.01.2022) – 72 lata

Wokalista zespołu VOX, który pod koniec lat 70. założył Witold Paszt. Wśród najbardziej znanych utworów formacji znalazł się „Bananowy Song”, „Szczęśliwej drogi, już czas” i „Rycz mała, rycz”. W jego repertuarze były piosenki pop i funk, ballady, standardy jazzowe i utwory gospel.

Andrzej Nowak (9.04.1959 – 4.01.2022) – 62 lata

Legendarny rockowego gitarzysta, współzałożyciel zespołów TSA i Złe Psy. Oficjalnie podano, że zmarł w wyniku przewlekłej choroby.

Zmarli w lutym 2022

Jarosław Marek Rymkiewicz (3.07.1935 – 3.02.2022) – 86 lat

Poeta, dramaturg, tłumacz. Komentator życia społecznego i politycznego. – Owszem, zdarzało mi się myśleć o tym, że w czerwcu 1989 r. trzeba było powiesić komunistów na latarniach na Krakowskim Przedmieściu, że tak byłoby dla nas wszystkich po prostu lepiej – przyznał Rymkiewicz odbierając Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza za tę książkę – mówił, odbierając Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza za „Wieszanie”, obszerny esej o wydarzeniach z 1794 r., kiedy lud stolicy dokonywał egzekucji winnych rozbioru kraju.

Cały znakomity życiorys Jarosława Marka Rymkiewicza przeczytasz tutaj: Nie żyje Jarosław Marek Rymkiewicz. „Poeta Pozwany” miał 86 lat [VIDEO]

Daniel Passent (28.04.1938 – 14.02.2022) – 83 lata

Dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz i satyryk. Współpracował m.in. z prowadzonym przez Jana Pietrzaka kabaretem „Pod Egidą”. W latach 1997–2002 był ambasadorem RP w Chile.

Luc Montagnier (18.08.1932 – 8.02.2022) – 89 lat

Francuski wirusolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny jako współodkrywca wirusa HIV. W ostatnich latach życia był wykluczany ze „społeczności naukowej”. Przez wygłaszanie niepoprawnych politycznie opinii w czasie ogłoszonej pandemii koronawirusa. Uważał, że masowe szczepienia są działaniem „nie do pomyślenia” i historyczną pomyłką, a następstwem będzie tworzenie wielu nowych wariantów wirusa.

Witold Paszt (1.09.1953 – 18.02.2022) – 68 lat

Piosenkarz, założyciel i wokalista zespołu VOX. W ostatnich latach pojawiał się w popularnych telewizyjnych programach rozrywkowych, wystąpił też w serialu „Klinika samotnych serc” i filmie „Planeta singli 2”.

Jerzy Osiatyński (2.11.1941 – 4.02.2022) – 81 lat

Ekonomista, były minister finansów, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim, członek Rady Polityki Pieniężnej i poseł kilku kadencji. Był autorem wielu prac naukowych z dziedziny teorii ekonomii, finansów publicznych, historii doktryn ekonomicznych oraz transformacji gospodarki od centralnie planowanej do rynkowej. W 1990 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Nowym Jorku.

Zmarli w marcu 2022

Jan Małek (18.05.1928 – 14.03.2022) – 93 lata

Zaangażowany w promowanie wolnego rynku, wielokrotnie nagradzany i odznaczany inżynier. Aktywny działacz Polonii w USA. Wspierał inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej w Polsce. Założył fundację PAFERE (Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego), był jednym z fundatorów Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza, wspierał m.in. Fundację „Najwyższy Czas!”.

„Nestor polskich wolnościowców, przyjaciel „Najwyższego Czasu!”, człowiek idei. RIP Przyjacielu” – żegnał Jana Małka red. Tomasz Sommer.

Marian Zembala (11.02.1950 – 19.03.2022) – 72 lata

Kardiochirurg i transplantolog, uczeń prof. Zbigniewa Religi, któremu asystował podczas pierwszego udanego przeszczepu serca. W 1997 r. jako pierwszy w Polsce przeprowadził transplantację pojedynczego płuca, w 2001 r. również jako pierwszy w Polsce z sukcesem przeszczepił choremu jednocześnie płuca i serce.

W 2012 r. profesor otrzymał papieski medal Pro Ecclesia et Pontifice – Dla Kościoła i Papieża. To jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanym przez urząd papieski osobom świeckim. Od czerwca do listopada 2015 r. był ministrem zdrowia w rządzie premier Ewy Kopacz (PO).

Ciało prof. Zembali znalazła rodzina w basenie znajdującym się przy jego rodzinnym domu w Zbrosławicach. Kardiochirurg miał napisać list pożegnalny adresowany do swojej rodziny.

Małgorzata Jamróz (16.10.1973 – 3.03.2022) – 48 lat

Multimedalistka mistrzostw Polski w biegach długodystansowych. Specjalizowała się w biegach na 3000 metrów z przeszkodami, medale zdobywała też na dystansach 800, 1500 i 10 000 metrów, a także w maratonie i biegach przełajowych. Na przełomie XX i XXI wieku sięgnęła łącznie po dwadzieścia sześć medali mistrzostw Polski. Biało-czerwone barwy reprezentowała także na arenie międzynarodowej.

W oficjalnym komunikacie nie podano, jaka była przyczyna śmierci 48-latki. „Fakt” pisał, że Jamróz w ostatnich latach poważnie chorowała. Niestety, nie zdołała wygrać tej walki.

Aleksander Tarnawski (8.01.1921 – 4.03.2022) – 101 lat

Major, ps. Upłaz – ostatni żyjący Cichociemny. Propagował tradycje patriotyczne, szczególnie wśród młodzieży. W 2016 r. opublikowana została książka o jego losach i walce pt. „Ostatni”. 7 września 2014 r., w wieku 93 lat, wykonał w tandemie spadochronowym kolejny skok spadochronowy z żołnierzami jednostki GROM. Był honorowym kombatantem tej jednostki, która także dziedziczy tradycje i obyczaje Cichociemnych.

Podczas II wojny światowej jego zadaniem była walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Cichociemni zajmowali się też organizacją i szkoleniem ruchu oporu w kraju.

Zmarli w kwietniu 2022

Zbigniew Hałat (18.03.1950 – 17.04.2022) – 72 lata

Lekarz epidemiolog oraz były wiceminister zdrowia. Po zakończeniu pracy w ministerstwie był prezesem wielu organizacji społecznych związanych ze zdrowiem, pisał felietony i pełnił rolę eksperta. Był krytykiem działań WHO, a w czasie covidowym sprzeciwiał się pandemicznej polityce rządu i przymusowi szczepień.

Ludwik Dorn (5.06.1954 – 7.04.2022) – 67 lat

Współzałożyciel Prawa i Sprawiedliwości, marszałek Sejmu, w latach 2005–2007 wicepremier i szef MSWiA w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

W grudniu 2008 roku Dorn popadł w konflikt z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Został usunięty z ugrupowania oraz klubu parlamentarnego PiS. Powodem miały być wywiady, w których miał on „dezawuować kierownictwo partii i osobę samego prezesa”.

Dorn od dłuższego czasu walczył z nowotworem. Niewiele jednak mówił o tym publicznie. O tym, jak poważny jest jego stan, wiedzieli tylko najbliżsi.

Zmarli w maju 2022

Angelo Sodano (23.11.1927 – 27.05.2022) – 94 lata

Emerytowany watykański sekretarz stanu, wieloletni bliski współpracownik św. Jana Pawła II, były dziekan Kolegium Kardynalskiego. Wielokrotnie reprezentował papieża na uroczystościach religijnych i rocznicowych w charakterze legata lub specjalnego wysłannika, m.in. na uroczystościach 1000-lecia archidiecezji gnieźnieńskiej w marcu 2000.

Maja Lidia Kossakowska (27.02.1972 – 23.05.2022) – 50 lat

Pisarka, nazywana pierwszą damą polskiej fantastyki. Była w gronie autorów, którzy napisali list otwarty w obronie Jacka Komudy i wolności słowa, który był atakowany za rzekomo homofobiczne opowiadanie. Zginęła w pożarze domku letniskowego w Starych Załubicach nieopodal Warszawy.

Maria Mirecka-Loryś (7.02.1916 – 29.05.2022) – 106 lat

Przedwojenna działaczka Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, kombatantka Narodowej Organizacji Wojskowej oraz AK, przez kilkadziesiąt lat liderka wśród Polonii USA, postać-ikona całego ruchu narodowego w Polsce.

Cały życiorys przeczytasz tutaj: Nie żyje legenda ruchu narodowego i niepodległościowego Maria Mirecka-Loryś

Jerzy Trela (14.03.1942 – 15.05.2022) – 80 lat

Aktor teatralny i filmowy oraz profesor i krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Grał w bardzo wielu popularnych filmach i serialach, m.in. „Stawka większa niż życie”, „Janosik”, „Człowiek z żelaza”, „Trzy kolory. Biały” czy „Pan Tadeusz”. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za wkład w polską kulturę.

Rafał Pazio (1975 – 15.05.2022) – 47 lat

Działacz środowisk wolnościowych, redaktor „Najwyższego Czasu!”, samorządowiec, dyrektor Muzeum Bitwy Warszawskiej.

Waldemar Paruch (15.09. 1964 – 8.05.2022) – 57 lat

Polski politolog, nauczyciel akademicki oraz polityk, profesor nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Był inicjatorem powołania rządowego Centrum Analiz Strategicznych. Tej instytucji szefował w latach 2018-2019.

Vangelis (29.03.1943 – 17.05.2022) – 79 lat

Grecki kompozytor muzyki elektronicznej i filmowej. Charakterystyczną cechą jego muzyki jest bogate brzmienie instrumentów elektronicznych.

Zmarli w czerwcu 2022

Tadeusz Gołębiewski (1.01.1943 – 21.06.2022) – 79 lat

Polski przedsiębiorca, jeden z najbogatszych Polaków. Był założycielem przedsiębiorstwa cukierniczego Tago i sieci hoteli Gołębiewski, m.in. w Mikołajkach, Karpaczu, czy Pobierowie.

Zmarli w lipcu 2022

Ivana Trump (20.02.1949 – 14.07.2022) – 73 lata

Była pierwsza żona prezydenta USA Donalda Trumpa. Pochodziła z Czechosłowacji, w młodości była wyczynową narciarką. W latach 70. pracowała jako modelka, a swojego przyszłego męża Donalda Trumpa poznała w Nowym Jorku w 1976 roku. Pobrali się rok później, a rozwiedli w 1992 roku. Mieli troje dzieci: Donalda Jr., Ivankę i Erica.

Ivana Trump została znaleziona martwa w budynku swojego apartamentu na Manhattanie. 73-latka spadła ze schodów, a przyczyną jej śmierci było uderzenie w tułów.

Paul Sorvino (13.04.1939 – 25.07.2022) – 83 lata

Amerykański aktor Paul Sorvino, odtwórca m.in. roli gangstera Pauliego Cicero w filmie Martina Scorsese „Chłopcy z ferajny”.

Shinzo Abe (21.09.1954 – 8.07.2022) – 67 lat

Japoński polityk, premier Japonii w latach 2006–2007 i 2012–2020. Przewodniczący Partii Liberalno-Demokratycznej w latach 2012–2020. Członek Nippon Kaigi. Zmarł w wyniku postrzelenia przez zamachowca.

Jan Targosz (23.05.1951 – 5/6.07.2022) – 71 lat

Inżynier, dr hab. nauk technicznych, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej. Został zabity przez kolegę ze szkolnych lat podczas towarzyskiego spotkania.

Zmarli w sierpniu 2022

Michaił Gorbaczow (2.03.1931 – 30.08.2022) – 91 lat

Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1985–1991) oraz przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (1988–1990). Był pierwszym i jedynym prezydentem Związku Sowieckiego (1990–1991). W 1990 roku uzyskał Pokojową Nagrodę Nobla za wkład w zakończenie zimnej wojny.

Jackie Walorski (17.08.1963 – 3.08.2022) – 58 lat

Republikańska kongresmen mająca polskie pochodzenie zginęła tragicznie w wypadku samochodowym.

Zmarli we wrześniu 2022

Królowa Elżbieta II (21.04.1926 – 8.09.2022) – 96 lat

Najdłużej urzędujący monarcha w historii Wielkiej Brytanii. Na tronie zasiadała od 1952 roku. Według oficjalnego aktu zgonu Elżbieta II zmarła ze starości.

Więcej o królowej Elżbiecie II przeczytasz w tym miejscu.

Franciszek Pieczka (18.01.1928 – 23.09.2022) – 94 lata

Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Kawaler Orderu Orła Białego. Pieczka zagrał w przeszło stu filmach polskich i zagranicznych. Widzowie pamiętają jego role m.in. w „Ziemi obiecanej”, „Potopie”, „Quo vadis”. Sympatię zyskał szczególnie dzięki roli Gustlika w serialu „Czterej pancerni i pies”. Grał także w serialu „Ranczo”.

Mieczysław Gil (9.01.1944 – 29.09.2022) – 78 lat

Opozycjonista prześladowany i więziony w okresie PRL, uczestnik obrad okrągłego stołu, były poseł i senator, w 2017 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Edward Mosberg (6.01.1926 – 22.09.2022) – 96 lat

Polski Żyd ocalony z holokaustu. Po wojnie został działaczem na rzecz poprawy stosunków polsko-żydowskich oraz upowszechniania wiedzy o holokauście. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Bez zbędnych ogródek mówił, że za holokaust odpowiadają tylko i wyłącznie Niemcy, a w ostatnich latach antysemityzm w Polsce prowokują sami Żydzi.

Zmarli w październiku 2022

Jerzy Urban (3.08.1933 – 3.10.2022) – 89 lat

„Goebbels stanu wojennego”, w latach 1981–1989 rzecznik prasowy Rady Ministrów PRL, główny autor komunistycznej propagandy oraz cenzury. Po zmianie ustroju pozostał w mediach. Założyciel i redaktor naczelny „NIE”, znany prowokator często mylnie nazywany satyrykiem.

Jerry Lee Lewis (29.09.1935 – 28.10.2022) – 87 lat

Amerykański muzyk, piosenkarz i pionier rock and rolla. Wylansował takie przeboje „Great Balls of Fire” czy „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”. Należał do pokolenia wielkich muzyków jak Elvis Presley, Chuck Berry i Little Richard.

Dietrich Mateschitz (20.05.1944 – 22.10.2022) – 78 lat

Uważany za najbogatszego Austriaka, twórca słynnego na cały świat Red Bulla. Uczynił to, stosując wyjątkowo ofensywną strategię marketingową, która obejmowała sponsoring w sektorze sportowym – na początku głównie sportów ekstremalnych, później także masowych. Zgodnie z danymi magazynu „Forbes” Mateschitz zajmował w 2022 roku 51. miejsce wśród najbogatszych ludzi świata z majątkiem wycenianym na ponad 27 mld dolarów.

Tomasz Wójtowicz (22.09.1953 – 24.10.2022) – 69 lat

Legendarny siatkarz, mistrz świata z Meksyku (1974) oraz złoty medalista olimpijski z Montrealu (1976). Pierwszy Polak, który trafił do panteonu siatkarskich sław, jakim jest Volleyball Hall of Fame. Od trzech lat zmagał się z nowotworem trzustki.